Sögel. Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro haben Einbrecher in Sögel erbeutet.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, drangen die Täter in der Nacht zu Samstag in eine Tischlerei an der Industriestraße ein. Den Angaben zufolge brachen sie ein Zugangstor sowie einen dort abgestellten Firmentransporter auf. Die Einbrecher entkamen unerkannt, die Polizei sucht Zeugen des Einbruchs.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Hümmling in Sögel unter Telefon 05952 93450 zu melden.