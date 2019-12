Börger/Walchum/Sustrum. In gleich drei Gemeinden im nördlichen Emsland, nämlich in Börger, Walchum und Sustrum, werden 2020 die Wertstoffhöfe verlegt und am neuen Standort völlig neu gebaut. Dafür investiert der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) Emsland insgesamt mehr als 500.000 Euro. Für die Bürger und die Anwohner hat das viele Vorteile.

Die Verlegungen und Neubauten werden notwendig, weil die Flächen nicht mehr zur Verfügung stehen oder die Bebauung durch Gewerbebetriebe oder Privathäuser zu dicht an die Wertstoffhöfe herangerückt ist, was zu Beschwerden von Nachbarn geführt hat. Das berichtete Heinz Bökers, Leiter des AWB, jetzt den Mitgliedern des Betriebsausschusses für die Abfallwirtschaft im Landkreis.

Der Wertstoffhof in der Hümmlinggemeinde Börger wird an die Straße Hinterm Berg ziehen, einer Stichstraße der Industriestraße. Bisher befindet er sich an der Industriestraße 11, also fast nur einen Steinwurf entfernt vom neuen Standort. Dies bisherige Fläche benötigt die Gemeinde für eine Erweiterung des Gewerbegebietes, wie Bökers berichtete. Der Neubau kostet rund 160.000 Euro.

In der Gemeinde Sustrum zieht der Wertstoffhof 2020 vom Neulandweg 1 in Neuustrum auf ein Grundstück an der Sustrumer Straße (Landesstraße 48) in Höhe der Kreuzung mit der Kreisstraße 132. In Walchum wurde ein Grundstück am Heidhürenweg, etwa 500 Meter nördlich des Fehnweges, gepachtet. Dort befindet sich derzeit eine alte Hofstelle. Derzeit befindet sich der Hof in Walchum am Bischofsweg 23, also inmitten eines Wohngebietes. Für die Baumaßnahmen in Sustrum und Walchum kalkuliert der AWB mit Kosten von jeweils 200.000 Euro, sodass für alle drei Wertstoffhöfe die Gesamtsumme von 560.000 Euro im Wirtschaftsplan 2020 eingeplant wurden.

Die Standorte wurden jeweils in Absprache mit den Gemeinden gewählt, und in allen drei Fällen ergeben sich Verbesserungen für die Nutzer und die Anlieger, wie Dezernent Dirk Kopmeyer betonte. "Der Neubau erfolgt immer nach dem aktuellen Standard, was Lärmschutz, aber auch die Asphaltierung des Geländes angeht. Der Umzug hat also für den AWB, aber auch die Bürger Vorteile." Wann die drei Neubauten bezugsfertig und betriebsbereit sein werden, steht noch nicht fest.

An den Wertstoffhöfen können Bürger bis zu einer bestimmten Menge Grünabfälle, Papier und Kartonagen, Glasbehälter, Altmetall, Kunststoffe und Elektrokleingeräte abgeben.