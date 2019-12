Sögel. Auf mehrere Tausend Euro beläuft sich der Schaden nach einem Einbruch in eine Apotheke in Sögel.

Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, drangen die Täter in der Nacht zu Montag zwischen 22.30 und 7.50 Uhr durch die Doppelflügelschiebetür in die Apotheke an der Clemens-August-Straße in Sögel ein. Dort entwendeten sie nach Angaben der Beamten unter anderem drei Geldkassetten sowie zwei Notebooks und weitere Gegenstände. Die Einbrecher entkamen der Polizei zufolge unerkannt, der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sögel, Telefon 05952/93450 in Verbindung zu setzen.