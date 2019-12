Eckard Wagner bei der Ausstellungseröffnung „Schloss Clemenswerth – eine Herausforderung. 50 Jahre für die Öffentlichkeit“ im Juni 2018. Foto: Landkreis Emsland

Sögel/Meppen. Der Gründungsdirektor des Emslandmuseums Schloss Clemenswerth in Sögel, Eckard Wagner, ist am 24. November im Alter von 78 Jahren gestorben. Das Schloss war 36 Jahre lang sein Lebensmittelpunkt, wie der Landkreis in einem Nachruf mitteilt.