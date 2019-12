Werpeloh. Bei bestem Wetter hatten am Samstag Besucher des Werpeloher Weihnachtsmarktes die Möglichkeit, sich auf die bevorstehende Adventszeit einzustimmen.

Im und vor dem Mehrgenerationenhaus hatten die Werpeloher Vereine ihre Stände aufgebaut. Der Heimatverein stellte den Veranstaltungskalender für das kommende Jahr vor und verkaufte selbst gebackenes Brot. Des Weiteren konnten sich die Besucher an den Ständen Glühwein und andere kulinarische Spezialitäten schmecken lassen.

Mitglieder der Katholischen Landjugendbewegung schenkten den Besuchern Kaffee aus und verkauften Kuchen. Auch die weihnachtliche Deko einiger Werpeloher Hobbybastler war zu bewundern.





Am Nachmittag war der Besucherandrang auf dem Weihnachtsmarkt noch recht verhalten. "Aber das wird heute Abend bestimmt noch mehr", ließ ein Mitglied der Landjugend wissen. Am Abend lud der Musikverein zu einem Weihnachtskonzert in der Franziskuskirche ein und spielte Klassiker wie "Oh Tannenbaum" und "Winter Wonderland".