Jedes Stück ist einzigartig, denn nahezu alle Produkte für den Weihnachtsbasar wurden in Handarbeit gefertigt. Foto: Jürgen Eden/Caritas Werkstätten nördliches Emsland

Börger. Am Sonntag, 1. Dezember, erreicht die vorweihnachtliche Stimmung in der Caritas-Werkstatt am Kuhlenweg in Börger ihren Höhepunkt, wenn um 14 Uhr der Weihnachtsbasar offiziell eröffnet wird. Viele Werkstatt-Mitarbeiter, aber auch ehrenamtliche Helfer waren auf Ideensuche, um am ersten Advent weihnachtliche Trends zu setzen.