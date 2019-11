"Eine Stunde Ruhe" wird in Sögel aufgeführt CC-Editor öffnen

In der Komödie "Eine Stunde Ruhe" spielen (von links) Nicola Tiggeler, Timothy Peach und Saskia Valencia die Hauptrollen. Die Aufführung ist am Samstag in der Aula des Hümmling-Gymnasiums. Foto: Larocca Loredana

Sögel. Der Kulturkreis Clemenswerth präsentiert am Samstag, 30. November 2019, um 19.30 Uhr in der Aula des Hümmling-Gymnasiums in Sögel die Komödie "Eine Stunde Ruhe" von Florian Zeller.