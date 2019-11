Polizei und Gewerbeaufsicht ermitteln nach Müllbrand in Hüven CC-Editor öffnen

Unter Atemschutz, bei dichtem Nebel und Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt löschten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sögel einen brennenden Müllhaufen in Hüven. Symbolfoto: Samtgemeinde Sögel/Feuerwehr

Hüven. Nach dem Brand eines Müllberges in Hüven ermittelt nicht nur die Polizei, sondern auch die Gewerbeaufsicht. Denn in dem Abfallhaufen sind auch Kunststoffbehälter mit Pflanzenschutzmitteln in Flammen aufgegangen. Eine Gefahr für die Bevölkerung soll nicht bestanden haben.