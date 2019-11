Neuer Aldi in Sögel eröffnet in Kürze CC-Editor öffnen

Am Donnerstag, 28. November, wird der umgebaute und erweiterte Aldi-Markt auf Knippers Kohlenhof in Sögel wiedereröffnet. Foto: Lambert Brand

Sögel. Kurz vor der Fertigstellung sind die Arbeiten am Um- und Neubau des Aldi-Marktes auf Knippers Kohlenhof in Sögel. Am kommenden Donnerstag, 28. November, soll um 8 Uhr die Wiedereröffnung erfolgen.