Abfallhaufen in Hüven brennt: Feuerwehr stundenlang im Einsatz

Die Sögeler Feuerwehr ist derzeit in Hüven im Löscheinsatz. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Hüven. Auf einem landwirtschaftlichen Hof in Hüven ist am späten Abend ein größerer Abfallhaufen in Brand geraten. Die Feuerwehr ist im Löscheinsatz, die Ursache für das Feuer ist noch unklar.