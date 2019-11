Sögel. Die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) Aschendorf-Hümmling hat einen neuen Vorsitzenden. Auf der Hauptversammlung in Sögel wählten die Mitglieder Lambert Brand zum Nachfolger von Franz Klawitter.

Aus beruflichen Gründen sah sich Klawitter dazu gezwungen, sein Amt nach zehn Jahren zur Verfügung zu stellen. „Ich habe es unglaublich gerne gemacht und hätte es, wenn ich Zeit dafür gehabt hätte, auch weiter gemacht“, erklärte der scheidende Vorsitzende, der sich für zwei Zahnarztpraxen verantwortlich zeichnet.

Die Nachfolge Klawitters tritt Lambert Brand an. Der bisheriger Beisitzer im KEB-Vorstand wurde von den Mitgliedern einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Den durch seine Wahl frei werdenden Beisitzer-Posten übernimmt Werner Nögel. Auch er wurde von den Mitgliedern durch einstimmige Wahl in sein neues Amt berufen. Ebenfalls verabschiedet wurde Marlies Korfhage, die für den Verein acht Jahre in Sustrum-Moor tätig war und ihr Engagement nun beendet.



Überschuss erwirtschaftet

Außer den Neuwahlen stand der Finanzbericht für das Jahr 2018 auf der Tagesordnung. Insgesamt erwirtschaftete die KEB Aschendorf-Hümmling im vergangenen Jahr einen Jahresüberschuss von knapp 10.000 Euro. Dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, erklärte Vorstandsmitglied Stefan Varel. Er erinnerte daran, dass der Verein vor einigen Jahren auch schon ein kräftiges Minus verzeichnen musste.

In Zukunft für finanzielle Schwierigkeiten sorgen könnte Varel zufolge das Elektromobilitätsgesetz der Bundesregierung. Dies beinhalte nach seinen Worten einen Passus, der die Abschaffung der Steuerfreiheit für die Erwachsenenbildung vorsieht. Dies hätte dramatische Folgen für die Finanzen des Vereins, erklärte Varel. Zwar sei das Elektromobilitätsgesetz im Bund zunächst ohne diesen Passus verabschiedet worden, die selbe Diskussion stünde jedoch erneut an, da ein entsprechendes europaweites Gesetz noch ausstehe, warnte Varel.