Auf einer Länge von etwa 200 Metern hatte das unbekannte Fahrzeug Öl oder Betriebsmittel verloren. Foto: SG Sögel/Feuerwehr

Börger. In der Siedlung am Edith-Stein-Ring in Börger hat am Dienstag ein bislang unbekanntes Fahrzeug Öl verloren und dadurch für rutschige Straßenverhältnisse gesorgt. Deshalb musste die Feuerwehr ausrücken.