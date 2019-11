Sögel. Nicht einmal drei gelbe Säcke voll Plastikmüll hat Birgitta Bolte mit ihrer Familie in diesem Jahr mit ihrem Verbrauchsverhalten verursacht. Wie das geht erklärte sie zusammen mit der Studentin Sophia Kenning beim Thekentalk zum Thema „Plastik? Nein Danke!“ in Sögel.

Bolte und Kenning stellten die Zuhörern unter anderem selbst gehäkelte Topflappen, selbst gemischtes Make-up, Zahnbürsten aus Bambus und kleine Tabletten als Zahnpasta-Ersatz vor. Für Einsteiger sei aber auch das Einkaufen mit Jutebeuteln und das Trinken von Leitungswasser aus wiederbefüllbaren Wasserflaschen ein einfacher Weg, den Plastikverbrauch zu reduzieren, erklärte Kenning, die soziale Arbeit studiert. Auch der eigene Kaffeebecher für unterwegs sei eine nützliche Alternative, bemerkt Bolte. 320.000 solcher Becher würden pro Stunde in Deutschland weggeworfen, erklärt sie. Eine erhebliche Umweltbelastung.

Familie von Referentin Bolte lebt "stark plastikreduziert"

Die 43-jährige Bolte lebt zusammen mit ihrer Familie seit knapp drei Jahren stark plastikreduziert. Während der Recherche zu neuen Ideen für die Fastenzeit sei sie auf das Thema aufmerksam geworden, berichtet Bolte. Durch ausführliche Internet- und Buchrecherche habe sie dann so viel Wissen angesammelt, dass auch nach Beendigung der Fastenzeit eine Abkehr vom plastikreduzierten Leben nicht mehr in Frage gekommen sei, so die 43-jährige weiter.

„Alles, was ich mir kaufe, wird irgendwann in irgendeiner Form zu Müll werden“, erklärt Bolte. Im Hinblick auf die lange Lebensdauer von Plastik sei das einfach zu viel, mahnt sie. Eine einfache PET-Flasche brauche bis zu 450 Jahre um sich aufzulösen. „Dann sind meine Kinder weg, meine Enkel weg und meine Urenkel weg, aber die Flasche ist immer noch da“, veranschaulicht Bolte das Problem.

Um dem entgegenzuwirken, sollte man laut Referentin Bolte bei jedem Einkauf auf Notwendigkeit, Masse, Wiederbenutzbarkeit und Recycling-Potential des Gekauften achten. Das Einhalten dieser Regeln könne einen erheblichen Unterschied machen, erläutert sie. So ist es ihrer Familie nach eigenen Angaben gelungen, in diesem Jahr nicht einmal drei gelbe Säcke mit Plastikmüll zu füllen.

Plastikreduziertes Leben birgt auch hohes Frustpotential

Natürlich sei ein plastikreduziertes Leben wahnsinnig aufwendig und berge, gerade im Hinblick auf die Ignoranz anderer dem Thema gegenüber, hohes Frustpotential, gesteht Bolte ein. Letztlich müsse man dies jedoch akzeptieren, erklärt sie. Immerhin sei ein plastikfreies Leben ein wesentlicher Eingriff in die Komfortzone der Menschen, gibt sie zu Bedenken.

Deshalb sehen beide Referentinnen die größten Veränderungschancen bei der Jugend. Gerade Jugendliche reagierten sehr offen auf das Thema, berichtet Sophia Kenning über ihre Erfahrungen aus der Jugendarbeit. „Es geht nur über Bildung“, stimmt ihr Bolte zu. „Ich habe die Hoffnung, dass spätestens meine Enkelkinder darüber lachen, wie viel Plastik wir benutzt haben“, gibt sich Kenning zuversichtlich. Die Jugend müsse es aber auch vorgelebt bekommen, nimmt Bolte auch die älteren Zuhörer in die Pflicht.

Anzeige Anzeige

Auch die Industrie steht in der Pflicht

Auch die Industrie muss in die Pflicht genommen werden, merkt Bolte an. Es gebe eine große Lobby, der Gewinn zumeist immer noch wichtiger sei als Umweltschutz, beklagt die 43-jährige. Deshalb befürworteten die Referentinnen den politischen Druck, der gerade von der „Fridays for Future“ Bewegung ausgeübt wird.

Kai Sommer, stellvertretender Leiter der Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth freute sich über das große Interesse und den regen Austausch zwischen Jung und Alt zum Thema. Er spricht von „kleinen Impulsen, die man auf jeden Fall mitnehmen kann.“ Im Hinblick auf das steigende Interesse am erst zweiten Thekentalk, zeigte er sich zudem motiviert das Format weiter fortzuführen.

„zero waste“-Nachmittag im Marstall

Zwar stehen laut Sommer sowohl der nächste Termin als auch das nächste Thema noch nicht fest, Ziel sei es jedoch, drei bis vier Veranstaltungen im Jahr umzusetzen. Für Interessierte gibt es zudem die Möglichkeit am kommenden Samstag von 15 Uhr bis 17.30 Uhr an einem „zero waste“-Nachmittag im Marstall teilzunehmen. Dort soll beispielsweise die Herstellung von plastikfreien Deo- und Zahnpasta-Alternativen genauer erörtert werden.