Sögel. Wasserrettung, Überdruckbelüftung, Unterstützung bei Großeinsätzen, Notfalltüröffnung - mit diesen Schwerpunktthemen hat sich ein Workshop des Kreisfeuerwehrverbandes Aschendorf-Hümmling für Zug- und Gruppenführer beschäftigt.

Verbandsvorsitzender Gerd Köbbe war nach Angaben der Feuerwehr erfreut darüber, dass sich mehr als 30 Führungskräfte bereit erklärt hatten, einen Samstag für die Erweiterung und Auffrischung des Wissen zu opfern. Auch Kreisbrandmeister Holger Dyckhoff lobte, dass der Kreisfeuerwehrverband neben der üblichen Ausbildung aktuelle Themen beleuchte und auf so große Resonanz stoße. Ständige Fortbildung sei angesichts der steigenden Anforderungen an die Feuerwehrarbeit unumgänglich.

Mehrere tödliche Wasserunfälle

Beim ersten Thema der Veranstaltung in Sögel ging es um die Frage, welche Aufgaben auf die Feuerwehren zukommen, wenn das Alarmstichwort „Person im Wasser“ lautet. Angesichts mehrerer tödlicher Wasserunfälle in der letzten Zeit habe dieses Thema eine hohe Aktualität. Kreisbrandmeister Dyckhoff, der sich als Lehrtaucher mit dem Thema in den letzten Jahren beschäftigte, vermittelte anhand einer Checkliste zahlreichen Tipps und Hinweise für den Ernstfall.

Wenn auch die örtliche Feuerwehr nicht selber im Wasser aktiv werden könne, sei es dennoch wichtig, vorbereitende Maßnahmen zu treffen, bis die Feuerwehr- und DLRG-Tauchergruppen unter anderem aus Papenburg eintreffen. Hierzu gehöre, die genau Markierung der Unglücksstelle und die Aufnahme von Zeugenaussagen. Auch die Betreuung von Angehörigen und Zeugen sei wichtig.



Lüfter richtig einsetzen

Der stellvertretende Verbandsvorsitzende Hans-Bernd Ahlers stellte indes die Möglichkeiten der technischen Ventilation bei Brandeinsätzen vor. Hierbei ging es vornehmlich um die Frage, wie Hochleistungslüfter einsetzt werden können, um betroffene Gebäude rauchfrei zu stellen. Nicht nur der richtige Platzierung der Lüfter, sondern auch die Notwendigkeit, sinnvolle Ausgangsöffnungen zu schaffen und zu sichern seien wichtig, um mögliche Gefahren zu minimieren.

„Wir unterstützen den Einsatzleiter bei Großschadenslagen und stehen mit unseren vielfältigen Informationen sowie Kommunikations- und Organisationsmöglichkeiten zur Verfügung", betonte Einsatzleiter Mathias Klahsen. Dafür stunden 35 Fachkräfte und ein Einsatzleitwagen des Landkreises zur Verfügung.

Was tun bei verschlossenen Türen?

Ein Thema, dass immer mehr in den Aufgabenbereich der Feuerwehren rückt, ist die Notfalltüröffnung, wenn sich bewegungsunfähige Menschen hinter verschlossenen Türen befinden oder ein Suizid vermutet wird. Markus Heller wies zunächst auf die rechtlichen Grundlagen des Einsatzes hin und betonte, das eine gründliche Erkundung anderer Möglichkeiten vor der gewaltsamen Türöffnung stehen müsse. Auch der Eigenschutz sei besonders wichtig, wenn man nicht sicher wisse, was die Helfer hinter der Tür erwarte. Im Übrigen sei bei einer Türöffnung immer die Privatsphäre zu beachten.

Manuela Spiekermann erklärte den Aufbau von Türschlössern stellte in einer Präsentation die Zugangsmöglichkeiten und technischen Hilfsmittel vor. Sie wies darauf hin, dass es neben hochwertiger Technik auch einfache Hilfsmittel gebe.

In einem praktischen Teil demonstrierten Spiekermann und Heller, welche Technik zur Verfügung steht und wie die verschiedenen Geräte eingesetzt werden können. Dazu hatte man unterschiedliche Mustertüren bereitgestellt. Die Teilnehmer legten selbst Hand an und erfuhren, dass auch die Türöffnung geübt sein will.