Sögel. Die Autorin Birte Müller hat auf einer Lesung zum Thema „Unbeschwert leben – mit Behinderung?!“ über ihre Erfahrungen aus dem Alltag mit einem behinderten Kind gesprochen. In den Räumen der Firma Deeken Raumconzepte in Sögel trug sie unterhaltsame, aber auch nachdenklich stimmende Geschichten vor.

Organisiert wurde der Abend von der Katholische Erwachsenenbildung (KEB) Aschendorf-Hümmling in Zusammenarbeit mit dem Sögeler Arbeitskreis „Einander helfen – Familien mit behinderten Kindern“ und der Firma Deeken.

Müller las vor etwa 80 Gästen aus ihren Büchern „Willis Welt“ und „Wo ein Willi ist, ist auch ein Weg“ sowie aus ihren Kolumnen, die sie unter anderem für Spiegel Online oder die taz schreibt, vor. Willi ist ihr zwölfjähriger Sohn, der das Down-Syndrom hat. Außerdem habe sie noch eine Tochter mit „Normal-Syndrom“, so Müller.



Unverschämte Leserbriefe, Diskriminierung und Burn-Out

Neben lustigen Geschichten von einem chaotischen Besuch in einem FKK-Waldbad oder von ihrem unbeholfenen Mann, der versucht, die Kinder anzuziehen, schlug Müller auch nachdenkliche und bedrückende Töne an. So erzählte sie offen und ehrlich von vorwurfsvollen und unverschämten Leserbriefen, die sie bekommt, von ihrem Burn-Out, von der Diskriminierung, die Willi erlebt, und vom Inklusionsgedanken, den scheinbar jeder unterschiedlich verstehe.





„Es wurde herzhaft gelacht, aber man ist auch ins Nachdenken gekommen. Ich glaube, wir haben uns alle in einigen Situationen ertappt gefühlt. Es war sehr inspirierend“, resümierte KEB-Leiter Stefan Varel nach der Lesung. Im Anschluss hatten die Besucher die Möglichkeit, Bücher zum Thema Behinderung und Inklusion zu erwerben, sowie miteinander ins Gespräch zu kommen und sich über eigene Erfahrungen und offene Fragen auszutauschen.

Nach mehreren Versuchen: KEB freut sich über Autorin Müller

Musikalisch begleitet wurde der Abend von einer Projektband der Oberschule Sögel, die nur für die Veranstaltung gegründet wurde. Teil der Band waren auch drei Jugendliche mit Down-Syndrom. Varel bedankte sich bei der Band sowie bei der Raiffeisenbank Emsland-Mitte, die die Veranstaltung sponserte. Außerdem sprach er Müller einen Dank fürs Kommen aus: Die Autorin sei so gefragt, dass die KEB sie erst nach mehreren Jahren buchen konnte.