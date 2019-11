Mitten zwischen den Bücherregalen voller Lektürematerial wird in der Bücherei Literatur jeglicher Art diskutiert. Foto: Philipp Helm

Sögel. Eins eint die derzeit elf Mitglieder des Sögeler Literaturkreises: die Lust am Lesen. Sie treffen sich alle zwei Wochen dienstags in der hiesigen Bücherei und suchen nun neue Mitstreiter, die ihre Leidenschaft an Literatur teilen.