Sögel. Schneller als geplant werden die Reparaturarbeiten an der Sporthalle am Hümmling-Gymnasium in Sögel abgeschlossen. Damit kann die Halle auch wieder früher für den Spielbetrieb freigegeben werden.

Nach Angaben des Landkreises steht die Sporthalle am Gymnasium voraussichtlich am Montag, 28. Oktober, und damit eine Woche früher als geplant dem Schul- und Vereinssport wieder zur Verfügung. Die notwendigen Sanierungsarbeiten konnten frühzeitiger abgeschlossen werden. Ursprünglich war vorgesehen, die Halle am 4. November freizugeben.

Der Landkreis Emsland hatte nach eigenen Angaben am 21. August Schulen und Vereine als Nutzer der Halle über geplante Arbeiten in der Zeit vom 30. September bis 3. November schriftlich informiert. Im Zuge der regelmäßigen Überprüfung der kreiseigenen Liegenschaften war der Sanierungsbedarf an Leimbindern, die die Halle überspannen, festgestellt worden.

An der kreiseigenen Sporthalle an der Erich-Kästner-Schule in Sögel stehen ab November Arbeiten an. Eine Schließung der Halle ist dem Landkreis zufolge jedoch nicht notwendig, so dass der Schul- und Vereinssport nicht von den Arbeiten betroffen sei.



(Weiterlesen: Sporthallensituation in Sögel vor Wintersaison angespannt)