Sögel. Im Januar 2017 richtete Rosi Ostermann in einem Anbau ihres Wohnhauses am Eistener Kirchweg in Sögel eine Betreuung für Kinder im Alter von ein bis drei Jahren an. Aufgrund der guten Resonanz hat Ostermann nun die Räumlichkeiten und das Angebot erweitert.

Einer Mitteilung der Gemeinde Sögel zufolge besteht das Team inzwischen aus einer Erzieherin und drei Tagesmüttern. Die Einrichtung trägt den plattdeutschen Namen „Lütke Müse“.



Die Betreuungsräume halten Spiel– und Ruhemöglichkeiten sowie Funktionsecken bereit. Zudem ist das Gartengrundstück nach Angaben der Verwaltung abgesichert. Ostermann bietet ihre Unterstützung für interessierte Eltern bei der Antragstellung auf Förderung in die Tagespflege beziehungsweise auf Übernahme des Elternbeitrages für diese Kindertagespflegestelle an.

Ostermann hatte zuvor im Familienzentrum St. Jakobus am Ausbildungsprogramm für Tagesmütter teilgenommen. Erst da sei ihr der Gedanke gekommen, sich mit einer Tagespflegestelle selbstständig zu machen. „Ich hatte zunehmend Freude an der Ausbildung. Mir wurde deutlich klar, wie gerne ich mit Kindern umgehe und sie in ihrer eigenen Entfaltung begleite“, wird sie in der Mitteilung zitiert.

Geöffnet ist die Kinderbetreuung „Lütke Müse“ von 8 bis 17 Uhr. Nach Absprache sind flexible Betreuungszeiten möglich. Für Ostermann ist eine tägliche Bewegung mit den Kindern an der frischen Luft genauso wichtig wie eine gesunde Ernährung. „Wiederkehrende Rituale und ein geregelter Tagesablauf helfen den Kindern, sich leichter zu orientieren.“ Ihr Betreuungsangebot sei eine Parallele zur Krippe. Die Tageskinder werden demnach positiv zu einer eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit erzogen. Während ihrer Betreuung werde der Nachwuchs in Motorik, Sprache, Wahrnehmung und in der Konzentrationsfähigkeit gefördert. Interessierte Eltern können unter Telefon 059524889902 oder per Mail an rosi-ostermann@web.de Kontakt aufnehmen.