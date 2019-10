Lesung mit Bestsellerautorin Birte Müller in Sögel CC-Editor öffnen

Der Arbeitskreis „Einander helfen – Familien mit behinderten Kindern“ der Katholischen Erwachsenenbildung lädt gemeinsam mit Anja Deeken-Rickermann (hinten links) zu einer Lesung mit der Autorin Birte Müller ein. Foto: Ingrid Cloppenburg

Sögel. Der Arbeitskreis „Einander helfen – Familien mit behinderten Kindern“ der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) Aschendorf-Hümmling lädt zu einem kurzweiligen Abend mit Lesung, Live-Musik und Lounge am Donnerstag, 7. November, in die Räume von „Deeken-Raumconzepte“ in Sögel ein.