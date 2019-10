Sögel. Ein betrunkener 19-jähriger Mann hat in Sögel einen Polizisten leicht verletzt. Das teilte die Polizei mit.

In der Pressemitteilung heißt es, dass sich der Vorfall am späten Freitagabend auf dem Parkplatz des Freibades am Rothenbacher Weg ereignete. Hierhin war die Polizei zu einem Einsatz ausgerückt. Während einer Personenkontrolle weigerte sich ein 19-jähriger Mann, sich den Beamten gegenüber auszuweisen.

Als die Polizisten ihn durchsuchen und anschließend zum Streifenwagen führen wollten, weigerte sich der 19-Jährige dagegen und drohte den Beamten. Die Polizisten überwältigten den alkoholisierten Mann und brachten ihn in eine Gewahrsamszelle.

Bei dem Vorfall wurde ein Beamter leicht verletzt, der seinen Dienst aber dennoch fortsetzen konnte. Der junge Mann wird sich nun ein einem Strafverfahren verantworten müssen.