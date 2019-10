Am 24. Oktober findet in der Mensa des Schulzentrums eine Bürgerversammlung zur Zukunft des Waldbades statt. Foto: Mirco Moormann

Sögel. Sanierung des Bestandes oder Erweiterung zu einem Kombi-Bad? Bei dieser Frage zur Zukunft des Waldbades will sich die Gemeinde Sögel ein Meinungsbild aus der Bevölkrung holen und lädt am Donnerstag, 24. Oktober, um 19 Uhr zu einer Bürgerversammlung in die Mensa des Schulzentrums ein.