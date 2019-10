Nächstes Treffen: Freifläche für Hunde in Sögel wird konkreter CC-Editor öffnen

In Sögel soll eine Freilauffläche für Hunde errichtet werden. Foto: Gert Westdörp

Sögel. Zu einer weiteren Besprechung hinsichtlich der beabsichtigten Errichtung einer Hundefreilauffläche in Sögel sind interessierte Hundehalter am Dienstag, 22. Oktober, um 18 Uhr in das Rathaus eingeladen.