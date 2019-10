In Kleingruppen erarbeiteten die Schüler ihre Erfahrungen mit der Internet-Nutzung. Foto: Oberschule Sögel

Sögel. Die Schule am Schloss in Sögel hat den Schülern des 6. Jahrgangs Workshops zur Medienprävention angeboten. Marion Geers, didaktische Leiterin der Oberschule, lud dazu den Studienleiter der Bereiche Medien und Politik im Ludwig-Windhorst-Haus in Lingen, Michael Brendel, ein.