Sögel. Die Aussage des Aschendorf-Hümmlinger CDU-Kreisverbandschefs Günter Wigbers, der Wolf und die AfD " haben bei uns nichts verloren und gehören beseitigt“, schlägt weiter hohe Wellen. Wigbers will sich von Mails aus dem rechten Spektrum nicht einschüchtern lassen. Landtagsvizepräsident Bernd Busemann wirft der AfD vor, "mimosenhaft zu reagieren".

Wigbers hatte wie berichtet die Aussage bei einer Rede auf dem Kreisparteitag der CDU Ascendorf-Hümmling in Rhede gemacht. Daraufhin hatte Jens Schmitz, Vorsitzender der emsländischen AfD-Kreistagsfraktion und Stadtratsmitglied in Papenburg, den Rücktritt des hauptamtlichen Bürgermeisters der Samtgemeinde Sögel von allen Ämtern gefordert. "Weder Mensch, noch Tier, gehören ,beseitigt'. Diese Form der Volksverhetzung ist unwürdig und beschämend", stellte Schmitz fest. Er bezeichnete die Aussagen als "krank" und forderte, Wigbers müsse vom Verfassungsschutz beobachtet werden.

Schmitz' Äußerungen griffen Ende vergangener Woche und am Wochenende mehrere einschlägige Internetseiten, die der AfD nahestehen und deren Inhalte rechtspopulistische Tendenzen aufweisen, auf. In einem Beitrag wird sogar ein Zusammenhang zwischen der Äußerung Wigbers' und dem Polizeischutz für Björn Höcke, dem Fraktionsvorsitzenden der AfD im Thüringer Landtag, hergestellt. Ein weiterer Artikel ruft die Leser dazu auf, dem Bürgermeister Mails mit der persönlichen Meinung zu senden. Ein Vorgehen, das es bereits im Rahmen der Diskussion um den Bau einer Moschee in Papenburg im Juni 2018 gab, als der Ratsvorsitzende Friedhelm Führs (CDU) und die Stadt Papenburg mit E-Mails einer rechtspopulistischen Webseite überhäuft wurden.

Wigbers will sich nicht einschüchtern lassen

Wigbers bestätigte auf Anfrage am Montag, diverse Nachrichten in sein elektronisches Postfach erhalten zu haben und auch die Berichte der einschlägigen Nachrichtenportale zu kennen. Einschüchtern lassen will er sich davon nicht. "Im Netz konstruiert eine AfD-nahe Organisation aus meiner Aussage eine Aufforderung zur physischen Beseitigung von AfD-Anhängern, wo doch jedem verständlichen Zuhörer klar war, dass es mir um die Bekämpfung der AfD als politische Kraft geht. Die Reaktionen, die ich bisher per E-Mail erhalten habe, unterstreichen einmal mehr, wie wichtig es ist, sich dem Gedankengut der AfD entgegenzustellen. Ausländerhass und eine menschenverachtende Sprache scheinen unter manchem AfD-Anhänger keine Grenzen zu kennen", stellt der Samtgemeindebürgermeister fest.

Rückendeckung erfährt Wigbers von Parteikollege Bernd Busemann. Der Landtagsabgeordnete und Vizepräsident des Landtags in Niedersachsen hält die Aussagen des Kreisvorsitzenden beim Parteitag für "vertretbar und zulässig". "Wie mimosenhaft die AfD im Emsland auf die Aussagen reagiert, ist schon erstaunlich. Wer austeilt, muss auch einstecken können", meint der Dörpener.

Ebenfalls für nicht verwerflich hält die Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann die Aussagen von Günter Wigbers, wie sie auf Anfrage betonte. "Es gab kein Gespräch von mir mit Herrn Wigbers wegen der Äußerung", sagte die Ostfriesin im Gespräch mit unserer Redaktion.