Sögel. Aus einem Gartenschuppen in Sögel haben Einbrecher am Wochenende drei Fahrräder, einen Rasenmäher und einen Laubsauger gestohlen.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Samstag auf einem Grundstück an der Von-Steuben-Straße, die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten am Sonntag weiter mitteilten, brachen die Einbrecher, die unerkannt entkamen, ein Schloss an dem Schuppen auf. Die Höhe des Gesamtschaden steht laut Polizei bislang nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05952 93450 bei der Polizei in Sögel zu melden.