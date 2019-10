Werpeloh. Ab Dienstag, 8. Oktober, wird voraussichtlich bis zum 18. Oktober die Werpeloher Ortsdurchfahrt (Landesstraße 51) voll gesperrt. Grund sind Abschlussarbeiten an der Erneuerung der Regenwasserkanalisation, die ursprünglich bereits für Ende der Sommerferien geplant waren.

