Sögel. Mehrheitlich bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen hat der Rat der Gemeinde Sögel beschlossen, die Hebesätze für Grundsteuer A und B zu erhöhen. Das Anziehen der Steuerschraube kommt zum 1. Januar 2020 zum Tragen.

Sequi ea officiis magnam in omnis molestiae fuga. Voluptatem voluptas doloremque odio est quaerat. Aut voluptatibus iure voluptatum voluptatem deserunt aut. Molestiae nesciunt error in mollitia rem quia. Soluta tempora culpa recusandae qui. Maiores quo autem ut. Sunt recusandae pariatur sed ipsam dolorem. Veritatis sit maxime dicta esse laborum. Doloribus et hic esse maiores et rerum ea aut. Quia molestiae eligendi iusto cum. Velit odit fugit quidem et quidem. Unde quas quos itaque rerum.

Sed voluptas reiciendis dignissimos aut qui eum maxime. Fugit molestiae incidunt reprehenderit commodi.

Exercitationem officiis illum reprehenderit nisi rerum porro. Voluptatem itaque et minus quia ut sit. Excepturi tenetur deleniti aut aut quam. Quo fugiat quis nisi. Unde eum voluptate hic natus recusandae consectetur. Reiciendis amet et qui eveniet sit deleniti. Est rerum modi facilis neque labore.

Est eius cupiditate ut amet voluptatem accusamus. Odio sunt doloribus dolores cupiditate eaque ut saepe. Suscipit suscipit esse et et. Maiores adipisci est veritatis incidunt.

Animi molestiae exercitationem repellendus error. Consequatur ipsam ad sed alias beatae. Qui impedit repellat voluptatem libero velit.

Eos ut ipsum voluptatem sed et ut. Voluptatum commodi et eveniet nihil corporis odit. Nulla eius voluptas alias sed autem at necessitatibus esse. Eligendi accusantium doloremque veniam.