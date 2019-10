Sögel. Tipps, wie der Berufsalltag humorvoll gestaltet werden kann, haben 130 Pfleger des Hümmling-Hospitals und des Palliativstützpunktes Nördliches Emsland in Sögel von Gesundheitstrainer Matthias Prehm erhalten. Sein Vortrag unter dem Titel „Pflege deinen Humor“ fand großen Anklang.

„Wir wollen besonders für den Bereich Pflege Impulse setzen“,sagte der Leiter des Pflege- und Patientenmanagement Michael Friske zu Beginn der Veranstaltung in der Aula des Hümmling-Gymnasiums. Gemeinsam mit dem Gesundheitstrainer habe man in Workshops schwerpunktmäßig das Thema „Kommunikation“ bearbeitet. Wie wichtig dieses Thema im anspruchsvollen Pflegebereich sei, habe das positive Feedback der Teilnehmer bestätigt.

Prehm wies zu Beginn seines Vortrages auf seine langjährige Berufserfahrung als Fachkrankenpfleger hin und beleuchtete anhand vieler praktischer Beispiele den Alltag im Krankenhaus nach Ansicht vieler Zuhörer authentisch. Seine Erfahrungen habe er in seinem Buch mit dem Titel „Pflege deinen Humor“ veröffentlicht.



„Sie benötigen Empathie und eine große Portion Humor, um in ihrem schweren Beruf klarzukommen“, so der Referent. Die Bedeutung dieser Schlüsselelemente zur Bewältigung des täglichen Stresses erläuterte er anhand unterschiedlicher Situationen. Humor sei wichtig, um die Patienten und auch sich selber aufzuheitern, er funktioniere wie eine Art Airbag zum Eigenschutz. Darüber hinaus fördere Humor die Abwehrstoffe, stärke die Psyche und könne den Stress reduzieren. Ein probates Mittel zur Aufheiterung sei Lach-Yoga unter anderem auch für Schmerzpatienten, wenn es richtig eingesetzt werde.

Gibt auch Grenzen

Natürlich gebe es auch Grenzen. Man sollte den Einsatz von Humor nicht übertreiben und in Trauersituationen, wenn überhaupt, nur mit Vorsicht einsetzen. Bei einigen Palliativpatienten habe er erlebt, dass respektvoll eingesetzter Humor gut angekommen sei. Zynismus sei dagegen in der Regel fehl am Platz.

„Erlernen sie den richtigen Einsatz von Humor, werden sie ein Leuchtturm und setzen sie Achtsamkeit, Wertschätzung, Glück und Empathie ein, um positiv zu wirken“, empfahl der Gesundheitstrainer den Zuhörern. Einen besonderen Stellenwert habe auch das Glück. Zur Wertschätzung eines kranken Menschen gehöre, ihn anzunehmen und mitzunehmen.

Möchte ich mein eigener Pfleger sein?

Empathie erfordere viel Verständnis und setze voraus, dass der Patient eine positive Grundstimmung verspüre und nicht nur seine Krankheit, sondern auch seine Persönlichkeit insgesamt wahrgenommen werde. Achtsam zu sein, heiße, Selbstreflexion zu üben und sich immer wieder die Frage zu stellen: „Möchte ich mein eigener Pfleger sein?“. Weiterhin sei ein funktionierendes Team eine gute Basis für die berufliche Zufriedenheit.

Der Referent nannte weitere Beispiele, wie man sich den Pflegealltag erleichtern und ohne großen Mehraufwand mehr leisten könne. Der anhaltende Beifall der Teilnehmer zeigte, dass Prehm nicht nur die Situation der Pfleger richtig dargestellt, sondern auch Handwerkzeug zur Erleichterung der Arbeit mitgebracht hatte. Und dabei spielte der Humor eine große Rolle.

Friske teilte gegen Ende der Veranstaltung mit, dass auch er viel mitgenommen habe und sich das Hospital weiter mit dem Thema beschäftigen werde. Im Anschluss an den Vortrag bestand für die Zuhörer Gelegenheit, sich austauschen und mit dem Referenten zu diskutieren.