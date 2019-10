Sögel. Die leer geräumte und von Sanierungsarbeiten gezeichnete St. Jakobus-Kirche in Sögel hat sich jetzt für ein paar Stunden wieder mit Leben gefüllt. Unter der Gesamtleitung von Regionalkantor Jörg Christian Freese fand das Sommerkonzert des Mini,- Kinder, -Jugend-, und Kirchenchores statt.

Pfarrer Bernhard Horstmann begrüßte die mehr als 300 erschienenen Besucher in der mit Stühlen und farbigen Lichtstrahlern bestückten „Baukirche“ und bezeichnete diese Veranstaltung als „ein historisches Ereignis“. Er gab einen kurzen Überblick über die bereits abgeschlossenen Sanierungs- und Umbauarbeiten und versprach:„Weihnachten feiern wir wieder hier in der Kirche Gottesdienst, auch wenn die Kirchenbänke noch nicht eingebaut sind.“

Den Besuchern wurde dann ein abwechslungsreiches Konzert-Programm mit klassischen und neuen geistlichen Liedern geboten. Chorleiter Freese unterstützte die Gesänge mit dem Klavier. Der Mini-Chor sang zum Auftakt „Kommt alle her“ von Hans-Jürgen Netz und begeisterte neben dem „Gloria, Gloria“ von Karin Karle auch mit dem Lied „Volltreffer“ von Daniel Kallach. Die Zuhörer ließen sich von dem temperamentvollen Klang mitreißen und klatschten im Takt mit.

Der Kinderchor erfreute die Besucher mit dem Gospel-Hymnus „Heaven is a wonderful place“ und den Liedern „Gott, wo du wohnst“ von Ulrich Walter und „Einer ist unser Leben“ von Lothar Zenetti. Bei dem rhythmischen Song „Give it up“ von Michael Gohl stellte sich Freese zu den Kindern und schnippte mit ihnen taktvoll mit den Fingern und wippte mit den Füßen mit.

Neben den Liedern „Himmelwärts“ von Thomas Laubach und „Open the eyes of my heart“ von Paul Beloche erklang vom Jugendchor temperamentvoll das „Gloria“ aus der Gloria-Messe. Das von ihnen mehrstimmig präsentierte Lied „Jaweh, I know, you are near“ von Dan Schütte sorgte für eine besinnliche Stimmung.

Danach kam der Kirchenchor zum Zuge und präsentierte stimmgewaltig das „Lobt Gott mit Schall, ihr Heiden all“ von Heinrich Schütz. Danach erklang die Kleine Choralmotette „Lobe den Herren“ von Hugo Distler sowie das „Jubilate“ von Johannes Matthias Michel. Mit dem geistlichen Sommerlied von Paul Gerhardt „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ lieferte der Kirchenchor zudem einen stimmungsvollen Beitrag.

Den Schlusspunkt bildete schließlich John Rutter´s „Look at the world“, das mit Ausnahme der Minisänger von allen Chören gemeinsam gesungen wurde. Die Besucher würdigten die musikalischen Leistungen der Chöre und des Chorleiters mit stehenden Ovationen. Abschließend lud Freese zum Weinfest auf dem Jakobusplatz vor der Kirche ein. Der Erlös des Festes wie auch die Spenden der Konzertveranstaltung waren für die neue Orgel in St. Jakobus bestimmt.