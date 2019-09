Sögel. Jährlich fallen tausende Rehkitze, Junghasen und Wildvögel dem Mähtod zum Opfer. Vieles haben Landwirte und Jäger schon versucht, um Jungtiere im hohen Gras aufzuspüren. In Sögel soll jetzt eine mit einer Wärmebildkamera bestückte Drohne zum Einsatz kommen, mit der Wiesen und Felder vor der Ernte nach Tieren abgesucht werden.

