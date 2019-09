Sögel. Die Zukunft des Waldbades in Sögel ist nach wie vor offen. Doch der Gemeinderat setzt sich selbst unter Druck und will bestenfalls noch in diesem Jahr eine Entscheidung darüber treffen, ob das Freibad saniert oder ob am Standort am Rothenbacher Weg ein kombiniertes Hallen- und Freibad errichtet werden soll.

