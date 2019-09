Mit drei Fällen von Sachbeschädidungen hat es die Polizei zurzeit in Sögel zu tun. Symbolfoto: Jörn Martens

Sögel. In Sögel sind am Wochenende zwei Autos und eine Hauseingangstür beschädigt worden. Die Polizei geht davon aus, dass in allen drei Fällen dieselben Täter am Werk waren.