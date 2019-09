Freilauffläche für Hunde in Sögel: Dieser Platz ist Favorit CC-Editor öffnen

Der mit Gras bewachsene Parkplatz am Schützenplatz fand den größten Zuspruch bei der Versammlung der Interessenten für den Hundefreilauffläche in Sögel. Foto: Lambert Brand

Sögel. Der Parkplatz am Schützenplatz hat sich am Montagabend auf der Informationsveranstaltung zur Errichtung einer Freilauffläche in Sögel als Favorit herauskristallisiert. Eine Entscheidung ist gleichwohl noch nicht gefallen.