Brandeinsatz bei der Fettschmelze in Sögel CC-Editor öffnen

Foto: SG Sögel/Feuerwehr

Sögel. Zu einem Brand in einem größeren Elektro-Schaltkasten ist es in der Nacht zu Dienstag in einem fettverarbeitenden Betrieb im Sögeler Industriegebiet gekommen. Um 3.23 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Sögel alarmiert. Sie wurde unterstützt von der Feuerwehr Werpeloh.