Börger. In Börger laufen derzeit die letzten Vorbereitungen für die Herbstkirmes, die vom 5. bis 7. Oktober in der Hümmlinggemeinde stattfindet. Der große Erntedankumzug beginnt am Sonntag ab 13.30 Uhr.