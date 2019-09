Werpeloh. In der Gemeinde Werpeloh wird am 28. und 29. September das traditionelle Erntedankfest gefeiert.Die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) hat hierfür ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und lädt die ganze Bevölkerung zum Mitfeiern ein.

Das Festprogramm beginnt am Samstag um 19 Uhr mit einem Dankgottesdienst im Festzelt. Im Anschluss wird zum Tanz unter der Erntekrone eingeladen.



Am Sonntag können die Festwagen ab 13 Uhr in Augenschein genommen werden. Um 14 Uhr beginnt eine Fest- und Segnungsandacht im Zelt. Nach der anschließenden Begrüßung der Gäste durch den Vorstand der Landjugend Werpeloh und eines Vertreters der Gemeinde setzt sich der Festwagen-Umzug gegen 15 Uhr in Bewegung. Auf besondere Aufmerksamkeit stößt jedes Jahr die Prämierung der schönsten und originellsten Erntewagen. Mit dem Ergebnis rechnen die Veranstalter gegen 18 Uhr.

Im Festzelt werden Kaffee und Kuchen serviert, hier findet auch eine musikalische Unterhaltung statt und wird eine Tombola durchgeführt. Ein gemütliches Beisammensein mit offenem Ende schließt sich an.