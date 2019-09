Über die wirtschaftliche Situation in der Region wurde auf dem Unternehmerstammtisch in Sögel gesprochen. Foto: Talea Norda

Sögel . Über den Mangel an Auszubildenden in den Samtgemeinden Sögel, Werlte und Nordhümmling haben sich die Teilnehmer des Unternehmerstammtischs in Sögel ausgetauscht. Zu Gast waren die Samtgemeindebürgermeister der drei Kommunen.