Zum Abschluss des Jubiläumskonzertes sang der Singkreis Sögel gemeinsam mit den ehemaligen Dirigentinnen und Dirigenten, Mitgliedern und dem Publikum das Irische Segenslied. Foto: Marina Heller

Sögel. Vor 50 Jahren spazierten die Beatles in London über einen Zebrastreifen - zeitgleich gründete Walburga Kohnen in Sögel den Singkreis. Diesen Geburtstag feierte der Chor nun unter dem Motto „Wer singt, hat mehr vom Leben“ mit einem Jubiläumskonzert in der Aula des Hümmling-Gymnasiums.