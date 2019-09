Sögel. Im September beteiligen sich wieder viele Städte und Gemeinden am „Heimatshoppen“, das vor einigen Jahren durch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Osnabrück-Emsland ins Leben gerufen wurde. Auch der Wirtschaftsverband Sögel beteiligt sich am Freitag, 27. September, an der Aktion.

Ziel ist es, das Bewusstsein für den stationären Handel zu stärken. „Mit einem Einkauf vor Ort können die Bürger langfristig ihr eigenes Lebensumfeld mitgestalten“, wird Anja Deeken-Rickermann, Vorsitzende des Wirtschaftsverbandes, in einer Pressemitteilung zitiert. Der Wirtschaftsverband Sögel wird nach ihrer Aussage das Thema „Heimatshoppen“ mit seinem 165-jährigen Jubiläum verknüpfen. „Als Motto haben wir eine ‚Gutschein-Jagd’ vorbereitet.“

Der Wirtschaftsverband spendiert limitierte Gutscheine in Höhe von 16,50 Euro, die in den teilnehmenden Geschäften am 27. September ab 15 Uhr versteckt werden. „So geben wir unseren Mitgliedern die Chance, die Gutschein-Jagd werbetechnisch für ein echtes eigenes Firmen-Event auszuweiten. Jetzt liegt es an unseren Kunden, vor Ort einzukaufen und in einem teilnehmenden Geschäft die dort versteckten Gutscheine zu finden“, so Deeken-Rickermann. Die Sögeler Geschäfte machen mit einem Plakat auf ihre Teilnahme an dieser Aktion aufmerksam.