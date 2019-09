Sögel. Zur 61. Schleppjagd auf der barocken Anlage von Schloss Clemenswerth in Sögel laden am Sonntag, 22. September der örtliche Reit- und Fahrverein (RuF) in Zusammenarbeit mit dem Emslandmuseum, dem Landkreis sowie der Gemeinde ein. Die Ausrichtung der diesjährigen Schleppjagd war im Frühjahr keineswegs sicher.

Eröffnet wird der Tag um 11 Uhr mit einer Hubertusmesse für Mensch und Tier unter freiem Himmel. Reiter, Jäger und Falkner sind dazu eingeladen, ihre tierischen Begleiter mitzubringen. Musikalisch wird die Messe von den Jagdhornbläsern Clemenswerth begleitet.

Ab 12 Uhr sammeln sich die Reiter - zum Teil in traditionellen, roten Jagdröcken - mit ihren Pferden und der Cappenberger Hundemeute auf dem Schlossplatz. Der Start der Schleppjagd ist um 13.30 Uhr. Angeführt wird die Gesellschaft in diesem Jahr von Jagdherrin Tanja Will. Ebenfalls zur Teilnahme an der Schleppjagd eingeladen sind gummibereifte Kutschen. Musikalisch werden die Reiter auf der Strecke nicht nur von den Jagdhornbläsern, sondern auch von den Krefelder Parforcehornbläsern begleitet.



Zwölf Kilometer lange Strecke

Auf der etwa zwölf Kilometer langen Strecke wird kein Tier gejagt oder getötet. Trainiert ist die etwa 30 Hunde starke Meute auf Heringslake, die als Duftspur von den vorausreitenden Schleppenlegern als Fährte gelegt wird.

Bis zur Wiedereinkehr der Reiter um 16.30 Uhr wird den Besuchern auf dem Schlossplatz nach Angaben der Organisatoren ein abwechslungsreiches Programm geboten. Das Jägermobil der Jägerschaft Aschendorf-Hümmling lädt dazu ein, den Blick auf die heimische Tierwelt zu schärfen. Die Jägerschaft führt zudem um 14.30 Uhr und 15.30 Uhr die Ausbildung von Hunden zu Jagdbegleitern vor. Der Pferdedentist Dieter Lippmann freut sich auf tierische Patienten und die Natur- und Tierfotografin Anika Börries präsentiert einige ihrer Arbeiten.

Programm für Kinder

Auch Kindern wird das Warten auf die Jagdgesellschaft mit verschiedenen Angeboten verkürzt: Ab 12 Uhr lädt der Basteltisch und der Steckenpferd-Parcours ein. Der RuF Sögel veranstaltet zudem ein Ponyreiten.

Geschlossen wird die Schleppjagd gegen 16.30 Uhr mit dem traditionell geblasenen Halali, der Übergabe des Eichenbruchs für die Reiter und dem Rinderpansen für die Hundemeute.

Die Schleppjagd wird wie die Mariä-Himmelfahrts-Messe und der Falknertag von der Emsländischen Landschaft als förderungswürdiges Immaterielles Kulturerbe unterstützt. „Eine Veranstaltung wie die Schleppjagd bedeutet auf Schloss Clemenswerth lebendige Denkmalpflege“, wird Museumsdirektor Oliver Fok in der Mitteilung zitiert. Das unterstreicht auch RuF-Vorsitzender Werner Gerdes: „Insbesondere eine Schleppjagd vor einer so authentischen Kulisse gilt es zu erhalten, gibt es doch in Deutschland immer weniger Schleppjagden mit immer weniger Teilnehmer.“

Kritik an strenge Auflagen und Umgangston

Die diesjährige Durchführung der Schleppjagd stand im Frühjahr noch auf der Kippe. Der RuF Sögel kritisierte immer strengere Auflagen sowie ein „nicht hinnehmbarer Umgangston“ seitens des Landkreises. Nach Gesprächen wurde der Streit im Frühsommer aber beigelegt und somit die Ausrichtung gesichert.

Der Eintritt zur Messe und zur Schleppjagd ist frei. Für das Museum gilt der reguläre Museumseintritt. Alle Informationen unter www.clemenswerth.de.