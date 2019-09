Sögel. Die Polizei hat einen betrunkenen Autofahrer aus Sögel aus dem Verkehr gezogen - allerdings erst, nachdem er auf seinem Weg über Meppen in Richtung Lingen mehrere andere Pkw-Fahrer zum Teil erheblich in Gefahr gebracht hat. Womöglich hat der 71-Jährige mehrere Unfälle verursacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten am Sonntag mitteilen, war der Mann, dessen Führerschein ihm bereits wegen Verkehrsdelikten entzogen worden sei, zwischen 4 Uhr und 4.20 Uhr in einem schwarzen Ford Kuga vermutlich von Sögel nach Meppen unterwegs. Von dort sei er auf der B 70 weiter in Richtung Lingen gefahren.

Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge ist der stark alkoholisierte Mann auf der Strecke von Meppen nach Lingen auf der B 70 mehrfach in den Gegenverkehr gefahren, sodass Fahrzeuge ausweichen mussten. Nach Angaben der Polizei ist derzeit nicht auszuschließen, dass er auf der Fahrt von Sögel bis zur polizeilichen Kontrolle weitere Verkehrsunfälle verursacht hat. Die Fahrzeugführer, die diesem Pkw ausweichen mussten, und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 zu melden.

Bei dem 71-Jährigen hat die Polizei nach eigenen Angaben einen serbischen Führerschein sichergestellt, der nach Einschätzung der Beamten aber gefälscht sein dürfte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Danach behielt ihn die Polizei zur Ausnüchterung in Gewahrsam.