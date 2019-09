Werpeloh. Bei einem Verkehrsunglück in Werpeloh sind vier Menschen verletzt worden, darunter eine 16-jährige Rollerfahrerin schwer. Während der Unfallaufnahme wurden Polizisten von einem Mann massiv beleidigt und angespuckt. Er entkam trotz einer auffälligen körperlichen Beeinträchtigung unerkannt.

