Groß Berßen. Aus einem Wohnhaus in Groß Berßen haben Einbrecher Geld und Schmuck gestohlen. Die Täter entkamen unerkannt, die Polizei sucht weitere Zeugen. Zur Höhe der Beute machten die Beamten keine Angaben.

Wie sie am Samstag aber mitteilten drangen die Einbrecher am Freitag zwischen 16.30 und 18.30 Uhr in das Haus an der Sögeler Straße ein. Laut Polizei verschafften sie sich vermutlich über eine rückwärtige Tür Zugang zum Gebäude und durchsuchten es nach Wertsachen.

Zeugen haben den Beamten zufolge zur Tatzeit einen weißen Kleintransporter mit niederländischem Kennzeichen in der Nähe des betroffenen Hauses gesehen. Ob dieser mit der Tat in Zusammenhang steht, wird aktuell geprüft. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 entgegen.