Börger. Die Verwaltung der Gemeinde Börger hat ein neues Zuhause: Hunderte Akten, Kartons und natürlich auch das verantwortliche Personal ziehen aus dem bisherigen Gemeindebüro an der Waldstraße in das neue Gemeinde- und Kulturzentrum. Am Mittwoch will die Verwaltung wieder in den regulären Betrieb einsteigen.

„Es waren etwa 700 bis 800 Ordner, die wir von A nach B schaffen mussten“, berichtet Hubert Jansen von den Umzugsarbeiten, die seit Donnerstag laufen. Jansen führt die Verwaltungdsienststelle Börger als Außenstelle der Samtgemeinde (SG) Sögel seit 2015. Unterstützt wird er in der Verwaltungsarbeit von Beatrix Schulte.

120 Meter Luftlinie

Nach Jahren im Gemeindebüro an der Waldstraße geht es nun mit Sack und Pack quer über die große Kreuzung im Dorfzentrum in die Räumlichkeiten des neuen Gemeinde- und Kulturzentrums. Die Wege sind kurz: Die beiden Gebäude trennen 120 Meter Luftlinie. „Ich hatte mir den ganzen Umzug deutlich stressiger vorgestellt“, meint Schulte. Und Gemeindedirektor Johannes Müller betont: „Unser eigener Bauhof hat uns maßgeblich unterstützt.“

Die neue Gemeindeverwaltung in der ehemaligen Hauptschule bezeichnet Müller als „Glücksfall“. „Die alten Räumlichkeiten waren ziemlich beengend. Es war Zeit, dass wir etwas Neues gefunden haben“, so der Gemeindedirektor, der sein Büro genau wie Bürgermeister Jürgen Ermes im Erdgeschoss haben wird. Im Obergeschoss wurde ein neuer Sitzungssaal eingerichtet, zudem sind hier auch das Archiv sowie ein weiterer Ausweichraum angesiedelt. „Es ist die bestmögliche Nachnutzung für dieses Gebäude. So bleibt hier Leben drin“, sagt Müller.

Auch SG-Bürgermeister Günter Wigbers lobt das neue Börgeraner Zentrum: „Dieses Haus hat Potenzial. Es ist alles super gelaufen, wir hatten ein gutes Konzept.“ An der Büroausstattung in der Verwaltung habe sich die SG mit 10.000 Euro beteiligt. „Auch wenn immer mehr online abläuft, werden wir nicht drum herumkommen, hier für die Bürger vor Ort zu sein“, erklärt Wigbers. Man sei weiterhin in allen Mitgliedsgemeinden der SG präsent.

Im Neubau wird fleißig weitergearbeitet

Am Mittwoch nimmt nun die Gemeindeverwaltung in Börger wieder ihre Arbeit auf, die bisherigen Öffnungszeiten bleiben bestehen. Abseits des Verwaltungstraktes sieht es jedoch auch weiterhin nach Baustelle aus. Denn die Arbeiten im 450 Quadratmeter großen Anbau sind in vollem Gange. „Der Estrich ist drin, aktuell finden Trockenbauarbeiten statt“, erläutert Müller das Vorgehen.

Man liege voll im Zeitplan, so Müller. Bis zum Ende des Jahres soll der Anbau mit einem etwa 300 Quadratmeter großen Veranstaltungssaal sowie einem Bereich für Jugendarbeit und weiteren Räumen fertig sein. In den Außenbereichen des Gebäudes sei man schon deutlich weiter, hier könnten die Arbeiten bald abgeschlossen werden, berichtet Müller.

Der Um- und Neubau in und an der ehemaligen Hauptschule war im vergangenen Oktober gestartet. Die Gesamtkosten beziffert die Verwaltung inklusive der Ausstattung auf rund 1,8 Millionen Euro. Fördermittel in Höhe von 600.000 Euro aus dem Programm „Kleinere Städte und Gemeinden“ von Bund und Länder konnten eingeworben werden. Der Landkreis Emsland beteiligt sich an den Baukosten mit 150.000 Euro. Die verbleibenden Kosten übernimmt die Gemeinde Börger.