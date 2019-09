Spahnharrenstätte/Werlte. Einvernehmlich haben sich die Stadt Werlte und die Gemeinde Spahnharrenstätte auf eine Vollsperrung der Verbindungsstraße zwischen Ostenwalde und Spahnharrenstätte geeinigt. Die Straße, die erst 2018 saniert worden ist, wurde massenhaft als Ausweichstrecke für die gesperrte Kreisstraße 124 genutzt.

Der Landkreis Emsland habe der Sperrung der Sperrung zugestimmt, teilte die Samtgemeinde (SG) Sögel am Donnerstag mit.

Seit Juli wird an der Ortsdurchfahrt von Spahnharrenstätte, also der K124, gearbeitet. In drei Abschnitten wird bis Jahresende die Straße auf einer Länge von etwa 2,5 Kilometer erneuert. Seitdem gilt eine großräumige Umleitung über Börger. Und diese wollen sich offensichtlich viele Verkehrsteilnehmer ersparen. "Das ungewöhnliche hohe Aufkommen an Schwerlastverkehr auf der Verbindungsstraße zwischen Ostenwalde und Spahnharrenstätte ist durch die Sperrung der K 124 zwischen Spahnharrenstätte und Sögel entstanden. Viele Verkehrsteilnehmer haben die Verbindungsstraße als Abkürzung anstelle der vorgeschriebenen Umleitung über Börger genutzt", heißt es in der Mitteilung der SG.

Das Problem: Die Verbindungsstraße zwischen den beiden Gemeinden wurde erst im vergangenen Jahr komplett saniert. "Diese Straße hat in den vergangenen Wochen durch den enormen Schwerlastverkehr erheblichen Schaden genommen", teilte die SG verärgert mit. Auf der Straße dürfen eigentlich nur Fahrzeuge fahren, die maximal 7,5 Tonnen schwer sind, was aber offensichtlich viele Lkw-Fahrer missachteten.Selbst die in den vergangenen Wochen aufgestellten Straßenabsperrungen seien ignoriert worden, heißt es. "Sie wurden für die Durchfahrt zur Seite gestellt oder umfahren.

Nun sehen sich die Kommunen veranlasst, die Straße derart zu sperren, dass keine Durchfahrt mehr möglich ist. Nur Fahrradfahrer können die Straße noch weiterhin problemlos passieren.