Sögel. Seit nunmehr zehn Jahren ist die Freiwillige Feuerwehr Sögel mit ihren fast 100 Mitgliedern in der aktiven Feuerwehr, der Jugendfeuerwehr und der Altersabteilung im neuen Feuerwehrhaus an der Industriestraße 16 zuhause. Aus diesem Grund laden die Einsatzkräfte zu einem „Tag der Offenen Tür“ ein.

Die Frauen und Männer der Feuerwehr wollen auf der Veranstaltung die Mannschaft, das Feuerwehrhaus sowie die technische Ausstattung und die Fahrzeuge am Sonntag, 8. September 2019, der Bevölkerung aus Sögel und Umgebung vorstellen. Bis vor zehn Jahren war die seit 1863 bestehende Wehr in den viel zu klein gewordenen Räumen an der Ulmenstraße untergebracht.

Eröffnet wird der „Tag der Offenen Tür“ um 11 Uhr mit dem Sonntagsgottesdienst der St.-Jakobus-Pfarrgemeinde, der beim Feuerwehrhaus stattfinden wird.

Damit die Küche zuhause kalt bleiben kann, wird es mittags Erbsensuppe geben. Nachmittags beginnt ein vielfältiges Programm, bei dem vor allem auch die Jüngsten auf ihre Kosten kommen werden. Rund um das Feuerwehrhaus werden Vorführungen und Übungen angeboten. So kann man beispielsweise aus einer Gondel an einem Autokran aus luftiger Höhe auf Sögel und Umgebung blicken.

Im Zuge einer Verlosung werden Preise, darunter ein Fahrrad und ein großer Flachbildschirm, ihren Besitzer wechseln. „Jung und Alt werden einen interessanten Tag erleben“, versprechen die Organisatoren aus der Feuerwehr. Dazu bieten die Frauen der Feuerwehrkameraden ein Kaffee- und Küchenbuffet an.