Sögel. Die Integration der Werkvertragsarbeiter läuft vor allem über den Sport besonders gut. Das berichtete Sögels Samtgemeindebürgermeister auf der jüngsten Sitzung des Samtgemeinderates.

Die größtenteils aus Osteuropa stammenden Menschen in Sögel, die überwiegend im Schlachthof Weidemark tätig sind, beteiligten sich am Sportbetrieb des Vereins Sigiltra Sögel. Auch am Punktspielbetrieb im Fußball nähmen immer mehr Werkvertragsarbeiter teil, etwa in der zweiten Herrenmannschaft, so Wigbers.

Auf dem jüngst stattgefundenen Treffen des Rundes Tischs zur Situation der Werkvertragsarbeiter sei erneut deutlich gemacht worden, dass das Unternehmen Weidemark den Anteil an der festen Belegschaft erhöhen müsse, so Wigbers. Nur so könnten die übergesiedelten Menschen Sicherheit erlangen, "sich hier ein neues Leben aufzubauen", so der Samtgemeindebürgermeister. Probleme gebe es gelegentlich in Unterkünften mit jungen Männern aufgrund von Lärmbelästigungen. Bei diesen Personen handele es sich um Arbeiter, die für drei Monate nach Sögel kämen und bei denen die Integration nicht im Vordergrund stehe, so Wigbers.

Auch Sögels Erster Samtgemeinderat Hans Nowak betonte, dass der "Sögeler Weg" weiter auf großes Interesse stoße. So seien immer wieder Vertreter von Kommunen zu Gast, um sich über die Vorgehensweisen zu informieren. Dabei gebe es immer wieder "großes Staunen darüber, wie gut sich schon seit Jahren um die Belange der Werkvertragsarbeiter gekümmert wird", so Nowak.

Den „Sögeler Weg“ hatte die Gemeinde 2013 eingeschlagen mit dem Ziel einer Verbesserung der Lebens- und Beschäftigungssituation für osteuropäische Werkvertragsarbeiter am Schlachthof Weidemark.