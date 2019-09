Börger. Anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens hat die DJK Eintracht als Abschluss des Jubiläumsjahres einen „Tag des Sports für unser Dorf“ veranstaltet.

Während des Nachmittags pflegte der Verein sein positives Image getreu des Jubiläumsmottos „Wir gehen den Weg gemeinsam“ als eine große Familie mit vielen Facetten.

Nach einem Gottesdienst gab es am Samstag vielfältige sportliche Mitmachaktionen für große und kleine Besucher. Die konnten die Angebote der verschiedenen Abteilungen kennenlernen. So etwa das Teppich-Curling, eine Sportart für Senioren, die dem Eisstockschießen ähnelt. Kinder versuchten an der Torwand das Runde in das Runde zu befördern und tobten sich an der Kletterwand aus.

Der Sporttag bot die einzigartige Gelegenheit, dass Breitensportangebot der Eintrachtler sozusagen in der Gesamtschau auszuprobieren. Fast alle der 16 Abteilungen waren in dem bunten Programm vertreten und präsentierten sich mit einem ihrer Angebote. Ob Leichtathletik, Fußball, Tischtennis, Basketball oder Mutter-Kind-Turnen, jeder konnte die angebotenen Sportarten kennenlernen. „Es waren viele Interessierte auf der Suche nach ihrem richtigen Sport hier, einige hatten ihre Sportkleidung mitgebracht und haben ihr Wiederkommen angekündigt“, freute sich Eintracht-Vorsitzender Jan Heinemann.

Dass dies keine leeren Versprechungen bleiben, darauf hofft besonders die Volleyballabteilung. Sie ist in einer Damen-Hobbyliga am Ball. Wie während des Sporttages verlautete, bemüht sich der Vorstand, auch eine Volleyball-Herrenmannschaft als Alternative zum Fußball auf die Beine zu stellen. Gespielt werde montags von 19.30 bis 21 Uhr. Zuvor findet ab 18 Uhr ein Training für ab 14-Jährige statt.

Unverbindlich schnuppern konnten die Gäste in das Sportangebot in der neuen Sporthalle oder auf den Fußball- und Tennisplätzen. „Wir freuen uns über steigende Mitgliederzahlen. Inzwischen kratzt die Eintracht mit aktuell 978 Mitgliedern erstmals in ihrer Geschichte an der 1000er-Marke“, so Heinemann. „Wir hoffen, diese Marke noch im Jubiläumsjahr nicht nur zu erreichen, sondern auch zu überspringen.“

Den größten Mitgliederzuwachs hatte es zwischen dem 50- und 75-jährigen Bestehen von 180 (1969) zu 804 (1994) gegeben. Derzeit halten sich nach Vereinsangaben in der Eintracht rund 400 Kinder und Jugendliche fit. Auch gibt es Kooperationen mit der Grundschule und der Kindertagesstätte hinsichtlich des Sportabzeichens. Die Beiträge sind gestaffelt, ab dem vierten Mitglied eines Haushalts wird Beitragsfreiheit gewährt.