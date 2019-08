Sögel. Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der Kolpingkapelle Sögel werden die Musiker am Samstag, 31. August 2019, in Kombination mit dem Ehrenamtsfest der Gemeinde Sögel ein Open-Air-Konzert auf dem Marktplatz veranstalten. Beginn ist um 17 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem Marktplatz.

„Es erwartet die Besucher ein spannender musikalischer Abend in unterhaltsamer Atmosphäre für Jung und Alt“, versprechen die Veranstalter. Der Eintritt ist frei.



Wie die Organisatoren weiter mitteilen, wird die LED-Wand auf dem Marktplatz im Abendprogramm mit einbezogen. So werden Video-Clips passend zum Musikangebot gezeigt, Fotos aus früherer Zeit präsentiert und Live-Mitschnitte des Jubiläumskonzertes hervorgehoben. Eine eigens für diesen Abend angefertigte Kulisse wird mit dem Sonnensegel, der gemeindeeigenen Bühne und dem Lichtspiel in den umliegenden Bäumen für eine außerordentliche Atmosphäre sorgen. Das Publikum selbst wird zum Mitsingen per Textvorlage eingeladen. Für die Choreografie kümmert sich Hermann Wichmann. Zudem wird es ein gastronomisches Angebot geben.

Die Gemeinde schließt sich dieser Veranstaltung mit ihrem Ehrenamtsfest an, welches seit 2015 im zweijährigen Rhythmus stattfindet. Bisher hatte sie Bürger Vertreter aller Vereine zu einem Ehrenamtsfest am Ludmillenhof eingeladen. In diesem Jahr hat sich der Gemeinderat dazu entschieden, das Fest mit dem Konzert der Kolpingkapelle um Dirigent Hans Hanekamp zu verbinden. Damit möchte die Gemeinde ihren Dank für die vielen ehrenamtlich geleisteten Tätigkeiten in der Gemeinde zum Ausdruck bringen und zugleich die ebenfalls ehrenamtlich agierende Kolpingkapelle mit ihrem Konzert auf dem Marktplatz unterstützen.