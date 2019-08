"Die Bibel und der Wein": Pater und Bischof in Sögel im Gespräch CC-Editor öffnen

Das Thema „Die Bibel und der Wein“ beschäftigte auf der Veranstaltung im Jahr 2017 im Klostergarten (von links) Gitta Connemann, Walter Deitermann, Julia Klöckner und Pater Edmund. Foto: Ingrid Cloppenburg

Sögel. Im Klostergarten von Schloss Clemenswerth in Sögel geht die Veranstaltungsreihe „Die Bibel und der Wein“ in eine Neuauflage. Am Sonntag, 8. September, wird der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode mit Pater Edmund vom Kapuzinerkloster Clemenswerth von 15 bis 16.30 Uhr über Gott und die Welt diskutieren.